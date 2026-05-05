Valentina Riccio, nota per la partecipazione a Temptation Island, ha recentemente condiviso aggiornamenti sulla sua gravidanza e il futuro nome del bambino. La coppia, dopo aver concluso il percorso nel reality con una proposta di matrimonio, aveva successivamente annullato le nozze e si era separata. Ora, Valentina ha deciso di parlare pubblicamente di questa nuova fase della sua vita, senza fornire dettagli aggiuntivi.

Dopo aver partecipato a Temptation Island concludendo il loro percorso con una romantica proposta di nozze, Valentina Riccio e Antonio Panico avevano annullato il matrimonio e si erano detti addio. Tanti ancora i litigi e le incomprensioni dopo il reality che li avevano spinti a separarsi, lei aveva raccontato sui social di aver trovato alcuni messaggi che Antonio Panico si era scambiato con altre donne. Valentina Riccio sembrava convinta di non voler tornare sui suoi passi, il compagno però è riuscito a riconquistarla. Al momento i due hanno accantonato il progetto del matrimonio, presto però diventeranno genitori. Sui social condividono spesso la loro quotidianità con i loro seguaci, qualche settimana fa hanno annunciato con immensa gioia che aspettano un figlio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island, Valentina Riccio torna a parlare della gravidanza: come si chiamerà il figlio

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