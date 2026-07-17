Una donna di 30 anni, figlia dell’allenatore dell’Under 21 e commissario tecnico ad interim della nazionale, è deceduta nelle ultime ore. La donna, affetta da una forma grave di tetraparesi spastica da nascita, è morta in circostanze non specificate. La notizia è stata confermata dalla famiglia, senza ulteriori dettagli sul luogo o le cause del decesso.

Una tragedia colpisce la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e ct ad interim della nazionale. Nelle scorse ore, a soli 30 anni si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Lo riporta il Corriere dello Sport., Pilastro della vita di Baldini e grande fonte di ispirazione per l'intera famiglia: "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", aveva detto l'allenatore su di lui. La notizia della sua scomparsa colpisce profondamente il mondo del calcio, ora in lutto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tragedia per Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia Valentina

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