Atrofia muscolare spinale ok dall’Ue a terapia genica sopra i due anni

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato la terapia genica di Novartis per l’atrofia muscolare spinale, destinata a pazienti sopra i due anni, inclusi adolescenti e adulti. La decisione permette l’uso del trattamento in tutto il territorio europeo, ampliando le categorie di pazienti che possono accedervi. La terapia è progettata per contrastare questa condizione genetica, che provoca perdita progressiva della forza muscolare.