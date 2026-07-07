Atrofia muscolare spinale ok dall’Ue a terapia genica sopra i due anni
L’Unione Europea ha approvato la terapia genica di Novartis per l’atrofia muscolare spinale, destinata a pazienti sopra i due anni, inclusi adolescenti e adulti. La decisione permette l’uso del trattamento in tutto il territorio europeo, ampliando le categorie di pazienti che possono accedervi. La terapia è progettata per contrastare questa condizione genetica, che provoca perdita progressiva della forza muscolare.
Disco verde dall’Ue alla terapia genica Novartis mirata a contrastare l’atrofia muscolare spinale per bambini con più di due anni, adolescenti e adulti. Si tratta del farmaco onasemnogene abeparvovec, che diventa così la prima terapia genica di sostituzione approvata per questa popolazione nell’Ue. La terapia interviene sulla causa genetica della malattia attraverso la sostituzione del gene SMN1 con una dose fissa somministrata una sola volta per via intratecale, indipendentemente da età e peso corporeo, migliorando così la funzione motoria. “L’approvazione europea di questa nuova terapia amplia le possibilità di intervento oggi disponibili per la Sma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
N-Care Project: using long-read sequencing for timely genetic diagnosis in critically ill infant...
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