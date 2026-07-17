La strada bassa per la Val Federia è stata riaperta dopo 15 giorni di chiusura. La riapertura riguarda il sentiero che attraversa la valle livignasca, precedentemente soggetto a divieti. La decisione è stata presa dopo aver completato le operazioni di verifica e messa in sicurezza del percorso. La strada ora è percorribile senza restrizioni.

LIVIGNO La strada bassa per la Val Federia è riaperta. Ci sono voluti 15 giorni per riaprire il sentiero basso della valle livignasca, quello nel tratto compreso tra il Ponte Calcheira e la Malga Federia, che, l’amministrazione comunale, aveva dovuto chiudere lo scorso 29 giugno per tutelare l’incolumità di residenti e ospiti dopo che una bomba d’acqua, scesa nella zona, aveva provocato uno smottamento. L’ordinanza aveva disposto la chiusura totale a tempo indeterminato o, meglio, fino al termine dei lavori necessari per il rispristino della sicurezza. L’amministrazione comunale si è subito adoperata affinché i lavori terminassero nel più breve tempo possibile, visti i tanti turisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val Federia. Semaforo verde dopo i divieti

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