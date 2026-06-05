I tratti interessati sono 23 e si trovano sia lungo le Statali 36, 38 e 301 del Foscagno, che sulle provinciali 15 della Valmalenco, 21 dei Castelli e 30 "Orobica occidentale". Nello specifico, i territori comunali sono quelli di Prata Camportaccio, Chiavenna, Ardenno, Berbenno, Castione, Montagna, Chiuro, Teglio, Villa di Titano, Tirano, Valdidentro, Livigno e quelli del Morbegnese lungo la Variante, in direzione Nord. Qui, così come stabilito dal prefetto di Sondrio Anna Pavone con un recente provvedimento, sarà possibile installare oppure utilizzare i cosiddetti " autovelox " finalizzati alla rilevazione a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dall’articolo 142 del Codice della Strada, senza obbligo di contestazione immediata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox. Semaforo verde su 23 tratte

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