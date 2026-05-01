Dal centro sportivo al fotovoltaico Opere pubbliche semaforo verde

Il consiglio comunale di Arese ha approvato l’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028, che prevede interventi nel settore sportivo, energetico e della sicurezza urbana. Tra le opere approvate ci sono lavori di riqualificazione degli impianti sportivi, installazione di impianti fotovoltaici e miglioramenti ai sistemi semaforici della città. La decisione riguarda anche l’utilizzo di fondi destinati alla transizione ecologica e alla sicurezza dei cittadini.

Investe nella riqualificazione degli impianti sportivi, sulla transizione ecologica e sicurezza urbana: via libera del consiglio comunale di Arese all’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028. Il documento portato in aula dalla giunta comunale di centrosinistra rappresenta lo strumento con cui l’amministrazione comunale, valutate esigenze e bisogni della cittadinanza, determina le opere da realizzare, definendo priorità, risorse economiche e tempi di esecuzione. Per l’anno in corso il piano prevede lo stanziamento di 960mila per la manutenzione straordinaria del campo da calcio a 11 da allenamento all’interno del centro sportivo comunale "Davide Ancilotto" e di altri 260mila euro per la realizzazione del blocco spogliatoi dedicati dei campi da tennis.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal centro sportivo al fotovoltaico. Opere pubbliche, semaforo verde Notizie correlate Rigenerazione verde e mobilità sostenibile: al via opere pubbliche per 4 milioniUn piano di investimenti trasformerà il tessuto urbano con interventi strategici nella città di Fasano. Semaforo verde alla transizione energetica. Key mette al centro tecnologie e innovazionedi Marco Lamberti L’Europa torna protagonista sulla scena mondiale della transizione energetica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dal centro sportivo al fotovoltaico. Opere pubbliche, semaforo verde; Impianto sportivo indoor - Cluster 1; Centro sportivo, si cambia: il gestore mette sul piatto 1.5 milioni di opere extra; Centro sportivo sempre più completo. Dal centro sportivo al fotovoltaico. Opere pubbliche, semaforo verdeInveste nella riqualificazione degli impianti sportivi, sulla transizione ecologica e sicurezza urbana: via libera del consiglio comunale di ... ilgiorno.it Centro sportivo Gaiofana. Il comune riprende i lavoriLa società dei Petracca rinuncia al ricorso e riconsegna le chiavi del cantiere: l’amministrazione stanzia 1 milione per completare campi e spogliatoi. msn.com Reperti archeologici, materiali archivistici e opere d’arte provenienti soprattutto da scavi clandestini hanno fatto ritorno in Italia - facebook.com facebook Dagli Usa tornano in Italia 337 reperti archeologici trafugati. Tra le opere piu' preziose, una scultura in bronzo trafugata a Ercolano #ANSA x.com