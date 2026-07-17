Vaccini la fiducia è parte della prevenzione Ecco cosa dice la review italiana

Una review italiana sui vaccini evidenzia come la fiducia sia fondamentale per la prevenzione. Dopo la pandemia, si è rafforzata la consapevolezza della capacità di ricerca, industria e istituzioni di rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie. Tuttavia, si evidenzia anche una fatica crescente tra i cittadini nel mantenere rapporti fiduciosi con la scienza e le autorità pubbliche. La review sottolinea la complessità di mantenere un equilibrio tra informazione, trasparenza e relazioni di fiducia.

Il Covid ci ha lasciato molte lezioni. Ha mostrato quanto rapidamente ricerca, industria e istituzioni possano reagire di fronte a un’emergenza globale, ma ha anche prodotto una fatica più difficile da misurare, che riguarda il rapporto tra cittadini, scienza e autorità pubbliche. Una coda lunga della pandemia che continua a incidere sulle campagne vaccinali, comprese quelle che non hanno nulla a che fare con il coronavirus. Come si può leggere, allora, la vaccine hesitancy emersa durante il Covid e rimasta, almeno in parte, anche dopo la fine dell’emergenza? È ancora soprattutto una questione di percezione del rischio, conoscenze... 🔗 Leggi su Formiche.net

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Czy szczepionki przeciw COVID zwikszaj ryzyko raka Najwiksze badanie zaskoczyo naukowców!

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