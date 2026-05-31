Progetto Artichoke e vaccini | cosa dice davvero il documento CIA del 1952 sul controllo mentale

Circola la narrazione secondo cui «i file declassificati della CIA» rivelerebbero un piano per manipolare le menti somministrando di nascosto sostanze attraverso i vaccini. Il documento citato è autentico e parla davvero di vaccinazioni, ma viene forzatamente associato alla campagna di vaccinazione anti Covid-19. Per chi ha fretta. Il documento è reale e si intitola «Special Research for Artichoke». È datato 23 aprile 1952 e fa parte del Progetto Artichoke, precursore del programma MKUltra.. Cita davvero le vaccinazioni, ma dentro un elenco di possibili veicoli, insieme a cibo, acqua, Coca-Cola, birra, liquori e sigarette.. Gli esperimenti puntavano a singoli individui, come prigionieri, sospette spie, soggetti vulnerabili, non alla vaccinazione di intere popolazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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