Progetto Artichoke e vaccini | cosa dice davvero il documento CIA del 1952 sul controllo mentale
Un documento declassificato della CIA del 1952 non menziona né conferma piani di controllo mentale attraverso i vaccini. La relazione si concentra su studi e ricerche di allora riguardanti possibili tecniche di interrogatorio e manipolazione mentale, senza fare riferimento a somministrazioni di sostanze tramite vaccinazioni. La teoria secondo cui i file rivelerebbero un piano di manipolazione tramite vaccini non trova riscontro nel testo ufficiale.
Circola la narrazione secondo cui «i file declassificati della CIA» rivelerebbero un piano per manipolare le menti somministrando di nascosto sostanze attraverso i vaccini. Il documento citato è autentico e parla davvero di vaccinazioni, ma viene forzatamente associato alla campagna di vaccinazione anti Covid-19. Per chi ha fretta. Il documento è reale e si intitola «Special Research for Artichoke». È datato 23 aprile 1952 e fa parte del Progetto Artichoke, precursore del programma MKUltra.. Cita davvero le vaccinazioni, ma dentro un elenco di possibili veicoli, insieme a cibo, acqua, Coca-Cola, birra, liquori e sigarette.. Gli esperimenti puntavano a singoli individui, come prigionieri, sospette spie, soggetti vulnerabili, non alla vaccinazione di intere popolazioni. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Le nuove rivelazioni su MKUltra, il programma di controllo mentale della CiaRecentemente è tornato a far parlare di sé MKUltra, il progetto della Cia che si occupa di studiare metodi di controllo mentale e tecniche di...
Leggi anche: Vino, birra o superalcolici cosa dice davvero il nuovo studio sul cuore