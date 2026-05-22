L'allenatore della squadra di calcio ha confermato di avere la fiducia del club e ha in programma di incontrare il presidente per discutere alcune questioni legate al mercato e alla struttura del club. Ha dichiarato di essere determinato a vincere e ritiene che la squadra sia vicina a colmare il divario con le altre formazioni di vertice. La discussione si concentrerà su strategie di mercato e sulle risorse necessarie per migliorare la squadra.

Il feeling fra Luciano Spalletti e la Juve non si è sfaldato. Ma da uomo di calcio esperto qual è, l’allenatore toscano sa di dover fare qualcosa in più per lasciare il segno in un club così esigente. Le criticità a Torino danno forma a un'altra stagione col bilancio negativo, anche se da novembre in poi – cioè dal cambio dell’allenatore – la squadra è stata seconda solo all’Inter per punti conquistati in campionato. Alla stretta finale, però, nessun obiettivo minimo è stato centrato: la Juve è uscita troppo presto sia dalla Coppa Italia sia dalla Champions, il mancato accesso alla massima competizione europea del prossimo anno inasprisce il danno finanziario per altri 50-60 milioni almeno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti ha la fiducia della Juve: ecco cosa chiederà a Elkann (sul mercato e nel club)

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Spalletti litiga con un tifoso della Juventus: Criticava tutti, ecco cosa gli ho risposto

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