Utilizzazione docenti 2026 27 calcolo del punteggio tra anzianità di servizio esigenze di famiglia e titoli culturali

Il punteggio per le utilizzazioni del biennio 202627 viene calcolato secondo le regole stabilite dall’allegato 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del periodo 2025-2028, firmato il 10 luglio 2026. Il sistema considera tre componenti: l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli culturali. Questi criteri determinano la posizione in graduatoria per le assegnazioni temporanee dei docenti.

Il calcolo del punteggio per le utilizzazioni 202627 risponde a precise regole dettate dall’allegato 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del triennio 2025-2028 (sottoscritto in via definitiva il 10 luglio 2026). L'articolo Utilizzazione docenti 202627, calcolo del punteggio tra anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazione provvisoria 2026/27: come si calcola il punteggio Regole, figli e precedenze

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