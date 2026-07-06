Utilizzazioni docenti 2026 27 come si determina il punteggio? Contano anzianità di servizio esigenze di famiglia titoli generali

Per le utilizzazioni dei docenti nel 202627, il punteggio si calcola considerando l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali. In assenza di precedenze, questi elementi determinano il punteggio totale. La somma di questi fattori viene utilizzata per stilare le graduatorie. Non sono previsti altri criteri specifici oltre a quelli indicati. La valutazione si basa esclusivamente su questi parametri.

Il punteggio per le domande di utilizzazione docenti 202627, determinante in assenza di precedenze, scaturisce da vari fattori, quali l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali. Per calcolare i punti con cui si concorre ai movimenti della mobilità annuale occorre fare riferimento all’ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo del CCNI 202528. L'articolo Utilizzazioni docenti 202627, come si determina il punteggio? Contano anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazione provvisoria 2026/27: come si calcola il punteggio Regole, figli e precedenze

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