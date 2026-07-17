Un bisonte di circa 900 kg ha ferito un uomo di 65 anni durante una passeggiata al Bridge Bay Campground, nel Parco Nazionale di Yellowstone. L'incidente è avvenuto venerdì 10 luglio, mentre l'uomo camminava con il nipote di 13 anni. I funzionari del parco hanno deciso le prossime misure da adottare nei confronti dell'animale, dopo il caricamento improvviso. Nessuna altra informazione sulle conseguenze per il bisonte è stata comunicata.

I funzionari del Parco Nazionale di Yellowstone hanno deciso cosa accadrà al bisonte che ha gravemente ferito un uomo di 65 anni. L’incidente è avvenuto venerdì 10 luglio al Bridge Bay Campground, dove Carl McDaniel stava passeggiando con il nipote tredicenne quando il bisonte maschio ha improvvisamente caricato. Secondo i funzionari del parco, l’animale non subirà alcuna conseguenza per l’attacco. In una dichiarazione a TMZ, il Parco Nazionale di Yellowstone ha confermato che non verrà adottata “nessuna misura gestionale” nei confronti del bisonte selvatico, il che significa che non verrà abbattuto. L’attacco, che si è rapidamente diffuso sui social media dopo che il fotografo Mike MacLeod lo ha ripreso in video, mostra McDaniel e suo nipote mentre fotografano l’animale, prima che questo li carichi improvvisamente. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - USA: Terrore a Yellowstone, bisonte 900 kg ferisce 65enne

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