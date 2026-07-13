Bisonte insegue turista a Yellowstone e lo scaraventa in aria ferito gravemente | l'attacco ripreso in un video

Un turista è stato gravemente ferito dopo essere stato inseguito e scaraventato in aria da un bisonte nel parco di Yellowstone. L’incidente, documentato da un video, si è verificato mentre il visitatore si trovava nell’area. Nessuna altra persona è coinvolta. Le autorità del parco hanno avviato accertamenti sulla vicenda.

Un turista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato inseguito e scaraventato in aria da un bisonte nel parco di Yellowstone (Usa). L'attacco è stato ripreso in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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