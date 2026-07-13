Un bisonte maschio di circa 900 chili ha aggredito un turista nel campeggio di Bridge Bay, all’interno di Yellowstone. Il mammifero ha scaraventato l’uomo in aria per oltre due metri, creando panico tra gli altri visitatori presenti. Un video diffuso mostra l’animale infuriato mentre si scaglia contro il turista, che è stato successivamente soccorso. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute dell’uomo dopo l’incidente.

Nel campeggio di Bridge Bay, all’interno del celebre Parco Nazionale di Yellowstone, un enorme bisonte maschio di circa 900 chili ha seminato il panico tra i visitatori, aggredendo un turista e scaraventandolo in aria per oltre due metri. La vittima, che stava passeggiando insieme al nipote, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Il video, girato dal fotografo professionista Mike MacLeod, mostra l’animale visibilmente agitato mentre vaga tra le tende e le piazzole del campeggio. Nonostante il turista e il nipote stessero mantenendo una distanza apparentemente di sicurezza e stessero cercando di allontanarsi dietro agli alberi, il bisonte – dopo aver caricato persino un pick-up in movimento – li ha puntati entrambi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terrore a Yellowstone, il video del bisonte infuriato che scaraventa un turista in aria

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