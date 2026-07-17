A partire dal 29 luglio, sarà disponibile in edicola il primo numero di una nuova pubblicazione composta da due puntate. La rivista presenta contenuti storici inediti, tra cui storie di Dylan Dog, oltre a contributi di Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Camera Usa l’altro ieri ha respinto una proposta per sospendere l’assistenza militare americana ad Israele. La notizia non è tanto l’esito del voto ma il fatto che metà dei parlamentari democratici hanno rotto un consenso che fino a poco fa sarebbe stato virtualmente unanime. Il disegno, sponsorizzato dal repubblicano del Kentucky Thomas Massie, ha ottenuto 104 voti favorevoli (più dieci «presente») su 211democratici in Congresso. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilmanifesto.it - Usa, si rompe il sostegno democratico a Israele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rahm Emanuel Breaks With Netanyahu, Democrats Cant Ignore This Anymore

Notizie e thread social correlati

Cascina, il Partito Democratico chiude la campagna elettorale a sostegno della candidatura di BettiIl Partito Democratico di Cascina ha annunciato la chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative previste il 24 e 25 maggio 2026.

Dopo l’Honduras anche la Bolivia: Usa, Israele e la destra latinoamericana a sostegno dell’oligarchiaDopo l’Honduras, anche la Bolivia sta vivendo un periodo di grande instabilità politica.

Argomenti più discussi: Usa, si rompe il sostegno democratico a Israele; Ryanair, finestrino si rompe in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori; Il finestrino dell'aereo si rompe in volo: un passeggero può essere davvero risucchiato fuori? Sì, ecco quando è già successo; I prezzi del petrolio schizzano dopo nuovi attacchi USA-Iran, ma il greggio attraversa ancora Hormuz.

Fu epica ma non la ricorda nessuno: USA 94, Italia-Norvegia, azzurri in dieci per 70 minuti, Baggio che dà del matto a Sacchi, Baresi che si rompe il menisco e Signori contro Haaland (ma era il papà) Se ricordate (e credo la ricordiate) Bosnia-Italia con Baston x.com