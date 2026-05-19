Dopo l’Honduras anche la Bolivia | Usa Israele e la destra latinoamericana a sostegno dell’oligarchia

Dopo l’Honduras, anche la Bolivia sta vivendo un periodo di grande instabilità politica. La nazione è caratterizzata da forti contrasti tra modernità e tradizioni indigene, con paesaggi che spaziano da deserti di sale a foreste amazzoniche. Attualmente, il paese è teatro di manifestazioni antigovernative, scatenate da una crisi economica che viene definita tra le più gravi degli ultimi decenni. Stati Uniti, Israele e alcuni governi di destra latinoamericana sono schierati a sostegno di gruppi oligarchici coinvolti in questa situazione.

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