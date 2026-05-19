Dopo l’Honduras anche la Bolivia | Usa Israele e la destra latinoamericana a sostegno dell’oligarchia
Dopo l’Honduras, anche la Bolivia sta vivendo un periodo di grande instabilità politica. La nazione è caratterizzata da forti contrasti tra modernità e tradizioni indigene, con paesaggi che spaziano da deserti di sale a foreste amazzoniche. Attualmente, il paese è teatro di manifestazioni antigovernative, scatenate da una crisi economica che viene definita tra le più gravi degli ultimi decenni. Stati Uniti, Israele e alcuni governi di destra latinoamericana sono schierati a sostegno di gruppi oligarchici coinvolti in questa situazione.
Un Paese di contrasti fortissimi — in bilico tra modernità e tradizione indigena, deserti di sale e foreste amazzoniche, povertà e immense ricchezze minerarie — oggi infiammato da manifestazioni antigovernative innescate da una grave crisi economica, considerata la peggiore degli ultimi decenni. È lo scenario che caratterizza da qualche tempo la Bolivia, dove minatori, insegnanti, gruppi indigeni e sindacati stanno protestando contro il governo del presidente di centro-destra Rodrigo Paz, arrivato al potere dopo la fine del ciclo socialista guidato da Evo Morales. È in questo quadro che anche nel Paese sudamericano sembra proiettarsi l’ombra dell’Hondurasgate definito su El País Bolivia non uno scandalo honduregno con ripercussioni regionali, quanto «uno scandalo regionale con epicentro in Honduras». 🔗 Leggi su It.insideover.com
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