Cascina il Partito Democratico chiude la campagna elettorale a sostegno della candidatura di Betti

Il Partito Democratico di Cascina ha annunciato la chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative previste il 24 e 25 maggio 2026. L’ultimo evento pubblico si terrà giovedì 21 maggio alle ore 18. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione della candidatura di un rappresentante locale. La decisione di concludere le attività di campagna è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha organizzato l’evento nel centro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui