usa ecco come rubio intende dare lotta senza tregua al terrorismo rosso

L’amministrazione Trump ha organizzato un summit a Washington con rappresentanti di oltre 60 paesi per discutere di lotta al terrorismo di sinistra. L’evento si è concentrato sulle strategie per contrastare l’estremismo di sinistra, confermando l’impegno degli Stati Uniti in questa direzione. La riunione ha visto la partecipazione di delegazioni internazionali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle misure adottate.

L’amministrazione Trump conferma il suo impegno contro l’estremismo di sinistra. Giovedì, si è tenuto, a Washington, un summit dedicato al tema, a cui hanno partecipato i rappresentanti di oltre 60 Paesi. «I militanti di Antifa e i loro compagni si spostano da tutta Europa e dalle Americhe per partecipare agli attacchi reciproci. Per diffondere propaganda, materiale di addestramento e informazioni sugli obiettivi attraverso canali crittografati condivisi», ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. «Si muovono attraverso reti clandestine di rifugi e finanziamenti che sostengono le loro operazioni tramite fondi transnazionali», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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