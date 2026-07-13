meloni aderisce al summit di rubio sul presunto terrorismo rosso per non rompere con trump

Il governo italiano parteciperà a un summit internazionale organizzato da un senatore statunitense, dopo un ritiro iniziale della Farnesina. La decisione è stata presa direttamente da Palazzo Chigi, senza coinvolgimento ufficiale del Ministero degli Esteri. Il vertice riguarda il presunto terrorismo di matrice comunista, e l’Italia ha modificato la propria posizione per mantenere rapporti con gli Stati Uniti.

Prima il no della Farnesina, poi il cambio di rotta deciso direttamente da Palazzo Chigi. Il governo italiano parteciperà al vertice internazionale promosso dal segretario di Stato americano Marco Rubio contro le organizzazioni dell’estrema sinistra radicale, dopo che inizialmente aveva fatto sapere che non sarebbe stato presente alcun rappresentante dell’esecutivo. Sarebbe stata proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a imporre il cambio di linea, decidendo l’invio di un sottosegretario: secondo fonti di governo, dovrebbe trattarsi di Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno e storico esponente della Lega. Il summit, in... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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