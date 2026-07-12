Giorgia Meloni sta pensando di inviare una rappresentanza di livello politico, un sottosegretario, al summit organizzato dal segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington sul tema del cosiddetto ‘terrorismo rosso’. Durissime le reazioni dell’opposizione. “Vogliamo sapere se il governo Meloni ha accolto l'invito ed intende partecipare all'incontro o si è dichiarato non disponibile ad aderire", chiede Avs con un'interrogazione parlamentare di cui Nicola Fratoianni è primo firmatario, rivolta alla Presidente del Consiglio e al ministro degli esteri. "E vogliamo anche sapere -nel caso abbia aderito all'invito, se intende con urgenza riferire al Parlamento le motivazioni dell'adesione e quali obiettivi intende perseguire con la partecipazione all'incontro promosso dall'Amministrazione Usa”, si legge ancora in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L’Italia parteciperà al summit di Rubio sul "terrorismo rosso". Opposizioni sulle barricate

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