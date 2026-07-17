La Cina sta considerando restrizioni sull’accesso ai suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati per i attori esteri, mentre gli Stati Uniti hanno già adottato misure per controllare la distribuzione di sistemi americani di intelligenza artificiale. In Italia, non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito. Zennaro ha commentato che le politiche di Pechino e Washington influenzano il contesto globale dell’intelligenza artificiale, con restrizioni che potrebbero avere ripercussioni sui mercati e sulle aziende italiane.

Pechino valuta limiti all’accesso estero ai suoi modelli più avanzati. Washington ha già dimostrato di poter intervenire sulla distribuzione dei sistemi americani. L’Italia dispone di infrastrutture, aziende e competenze, ma deve trasformarle in una missione nazionale finanziata con almeno un miliardo di euro. La notizia più importante non è che la Cina abbia già vietato l’utilizzo dei propri modelli di intelligenza artificiale all’estero. Al momento non lo ha fatto. Il fatto strategicamente rilevante è che Pechino stia valutando di farlo. Secondo Reuters, il ministero del Commercio cinese avrebbe incontrato Alibaba, ByteDance e Z.ai per discutere possibili limitazioni all’accesso internazionale ai modelli più avanzati, compresi quelli open-weight e quelli non ancora pubblicati. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Usa e Cina blindano l’intelligenza artificiale. E l’Italia? Il commento di Zennaro

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