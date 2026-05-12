L’intelligenza artificiale non basta per licenziare sentenza storica in Cina L’Italia apripista in Europa a tutela della dignità umana
Un tribunale cinese ha stabilito che l’intelligenza artificiale da sola non può essere considerata sufficiente motivo per licenziare un dipendente, in una sentenza definita storica. Nel contempo, in Italia, un giudice del lavoro ha reintegrato una dipendente di una compagnia di navigazione nel primo caso simile nel paese, aprendo una strada legale in favore della tutela della dignità umana. Questi eventi segnano momenti significativi nel confronto tra tecnologia e diritto del lavoro.
Un tribunale di Hangzhou stabilisce che l’IA non basta, da sola, a giustificare il licenziamento di chi viene sostituito; a Genova, un giudice del lavoro reintegra una dipendente Maersk nel primo contenzioso italiano del genere. Mentre le grandi aziende occidentali contano i pentimenti, l’Italia con la legge 132 dello scorso settembre si scopre più avanti di Bruxelles. >C’è un paradosso che dovrebbe far riflettere chi, in Europa, ancora considera la Cina lontana e ostile al lavoro: uno dei primi precedenti di rilievo internazionale a chiarire che la sostituzione con l’intelligenza artificiale non basta, da sola, a rendere legittimo un licenziamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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