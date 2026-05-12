L’intelligenza artificiale non basta per licenziare sentenza storica in Cina L’Italia apripista in Europa a tutela della dignità umana

Un tribunale cinese ha stabilito che l’intelligenza artificiale da sola non può essere considerata sufficiente motivo per licenziare un dipendente, in una sentenza definita storica. Nel contempo, in Italia, un giudice del lavoro ha reintegrato una dipendente di una compagnia di navigazione nel primo caso simile nel paese, aprendo una strada legale in favore della tutela della dignità umana. Questi eventi segnano momenti significativi nel confronto tra tecnologia e diritto del lavoro.

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