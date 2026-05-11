Colpo di scena sul fronte AI: in vista del nuovo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, gli Stati Uniti vogliono aprire con la Cina un canale di comunicazione sull’intelligenza artificiale, un tema cruciale, crucialissimo, entrato nell’agenda insieme a dossier tradizionali di sicurezza e potere (come Iran, Taiwan, armi nucleari, commercio e terre rare). Dentro una sfida ormai senza freni, Washington è giustamente sempre più preoccupata per i modelli avanzati sviluppati in Cina e ritiene necessario un “channel of communication” per evitare conflitti derivanti dal loro uso. Come? Quando? La forma del canale non sembra ancora definita: al momento si parla di aprire una conversazione e valutare se stabilire un meccanismo stabile sulle questioni AI.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa e Cina, un telefono rosso dell'intelligenza artificiale per non finire nel Dottor Stranamore versione algoritmo

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