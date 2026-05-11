Usa e Cina un telefono rosso dell' intelligenza artificiale per non finire nel Dottor Stranamore versione algoritmo
Colpo di scena sul fronte AI: in vista del nuovo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, gli Stati Uniti vogliono aprire con la Cina un canale di comunicazione sull’intelligenza artificiale, un tema cruciale, crucialissimo, entrato nell’agenda insieme a dossier tradizionali di sicurezza e potere (come Iran, Taiwan, armi nucleari, commercio e terre rare). Dentro una sfida ormai senza freni, Washington è giustamente sempre più preoccupata per i modelli avanzati sviluppati in Cina e ritiene necessario un “channel of communication” per evitare conflitti derivanti dal loro uso. Come? Quando? La forma del canale non sembra ancora definita: al momento si parla di aprire una conversazione e valutare se stabilire un meccanismo stabile sulle questioni AI.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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L'intelligenza non è un algoritmo: il limite nascosto dell'intelligenza artificialeNegli ultimi anni l'intelligenza artificiale è diventata una delle tecnologie più discusse e, al contempo, più fraintese della nostra epoca.
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