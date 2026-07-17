Usa bombardamenti su ponti e stazioni iraniane Teheran attacca Qatar Bahrein e Kuwait Trump | Stiamo vincendo – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti su ponti e stazioni iraniane per la sesta notte consecutiva. In risposta, l’Iran ha effettuato attacchi militari contro le infrastrutture di Qatar, Bahrein e Kuwait. Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno vincendo. La situazione rimane tesa con escalation di azioni militari tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran per la sesta notte consecutiva. E in risposta l’Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrein e Kuwait. Teheran ha accusato gli Usa di aver colpito obiettivi civili. Le forze armate statunitensi hanno dichiarato sulla piattaforma social X di aver attaccato, nella notte tra giovedì e venerdì, «decine di obiettivi militari iraniani, come strutture di sorveglianza costiera e difesa aerea, infrastrutture logistiche militari e impianti marittimi». Da parte sua, l’Iran ha riferito di attacchi contro ponti, un aeroporto e una stazione ferroviaria. «Se gli americani attaccheranno le... 🔗 Leggi su Open.online

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