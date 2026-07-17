Gli Stati Uniti hanno condotto per la sesta notte consecutiva raid contro obiettivi iraniani, colpendo porti, ponti e infrastrutture strategiche. Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le basi americane nei Paesi del Golfo. Il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ottenuto successi in Venezuela e sono in fase di vittoria in Iran.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase ancora più delicata. Per la sesta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno condotto una vasta offensiva contro obiettivi strategici iraniani, mentre Teheran ha risposto lanciando missili e droni verso le basi americane presenti nei Paesi del Golfo. Il conflitto si allarga così ben oltre i confini iraniani, coinvolgendo Qatar, Kuwait e Bahrein e aumentando il rischio di un’escalation regionale senza precedenti. A rendere ancora più pesante il quadro è stato il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha rivendicato la strategia americana con parole destinate a far discutere. «Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Guerra nel Golfo, gli Usa intensificano i raid: colpiti porti, ponti e infrastrutture iraniane. Trump: «Abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran»

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Middle East war intensifies as Israel claims killing Iranian intelligence minister

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