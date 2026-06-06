Usa colpiscono stazioni radar iraniane i Pasdaran rispondono con missili su Kuwait e Bahrein Trump | Non hanno ancora firmato l' accordo perché troppo orgogliosi

Le forze statunitensi hanno colpito alcune stazioni radar in Iran, mentre le forze militari iraniane hanno risposto lanciando missili su obiettivi nel Kuwait e nel Bahrein. La tensione tra i due Paesi si intensifica nell’area dello Stretto di Hormuz. Un rappresentante statunitense ha dichiarato che l’accordo non è stato firmato perché le parti coinvolte sono troppo orgogliose. Nessuna delle parti ha riferito perdite o danni significativi.

Sale nuovamente la tensione tra Stati Uniti e Iran nell'area strategica dello Stretto di Hormuz. Il Centcom ha riferito che nella notte le forze americane hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani considerati una minaccia per il traffico marittimo e successivamente hanno colpito alcune postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Secondo il comando militare statunitense, l'Iran ha lanciato sette missili verso Kuwait e Bahrein: sei sarebbero stati intercettati, mentre il settimo non avrebbe raggiunto il bersaglio. Washington ha inoltre smentito le affermazioni iraniane secondo cui sarebbe stato colpito il quartier generale della Quinta Flotta americana in Bahrein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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