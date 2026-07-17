Shablo e Mimì parteciperanno alla dodicesima edizione di “Urbino Plays Jazz”, in programma dal 31 luglio al 2 agosto. La manifestazione si svolgerà in piazza Duca Federico e vedrà le due formazioni esibirsi durante gli eventi previsti. La rassegna, dedicata alla musica jazz, coinvolgerà diversi artisti e gruppi, con concerti e iniziative culturali in città. La presenza di Shablo e Mimì è stata annunciata in anticipo rispetto alla programmazione completa.

Shablo e Mimì saranno alla dodicesima edizione di “ Urbino Plays Jazz “, che animerà la città ducale dal 31 luglio al 2 agosto. Sul palco infatti, nella stessa serata, saliranno il visionario dj e produttore hip-hop e urban, che nel suo percorso vanta innumerevoli collaborazioni con grandi nomi della musica e un Sanremo nel 2025, e la cantante Mimì, vincitrice di X Factor 2024 (entrambi il 1° agosto). Si sta già delineando il programma dei tre giorni del festival urbinate, che come sempre fonde grandi nomi del jazz alla promozione di talenti emergenti. "Quest’anno – le parole del direttore artistico Riccardo Conte – vogliamo offrire un panorama ricco e aperto alle contaminazioni urbane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino Plays Jazz anticipa i nomi. Shablo e Mimì in piazza duca Federico

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