Nella seduta del consiglio comunale di questa sera, l’opposizione ha programmato di presentare un’interrogazione riguardante la Festa del Duca. La richiesta chiede che il sindaco si impegni a favorire la prosecuzione di questa manifestazione, considerata di rilievo storico, culturale e turistico per la città. La discussione si concentra sulla volontà di mantenere la celebrazione come evento strategico, con specifiche istanze rivolte alla gestione e al supporto della manifestazione.

Urbino, 18 maggio 2026 – Nel consiglio comunale di questa sera l’opposizione porterà all’ordine del giorno una interrogazione per il “Sostegno e orientamento favorevole alla prosecuzione della Festa del Duca quale manifestazione storica, culturale e turistica strategica per la città”. Le questioni legate alla titolarità del Marchio hanno portato infatti nei giorni scorsi il sindaco ducale ad annunciare che la festa più importante dell’agosto urbinate non si farà. “Patrimonio immateriale della comunità”. Tra le considerazioni che muovono Scaramucci e colleghi a chiedere al sindaco Gambini di portare avanti la manifestazione c’è il fatto che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino, oggi la discussione in consiglio comunale: “Il sindaco faccia fare la Festa del Duca”

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