A Urbino, la Festa del Duca è stata bloccata dal marchio di un’azienda, suscitando opposizione tra cittadini e organizzatori. La situazione coinvolge questioni legate alla proprietà del nome e alla tutela del marchio registrato. Il Sindaco si trova a dover affrontare questa disputa tra soggetti che rivendicano il diritto di utilizzare il nome della manifestazione. La decisione ha generato discussioni sulla legittimità del blocco e sulle implicazioni per la tradizione storica.

? Punti chiave Come può un marchio burocratico bloccare una tradizione storica?. Chi sono i soggetti che rivendicano la proprietà del nome?. Perché la giunta ha deciso di sospendere la manifestazione?. Quali conseguenze avrà questa decisione sul turismo di Urbino?.? In Breve Scaramucci e le opposizioni presentano interrogazione stasera al consiglio comunale di Urbino.. Partiti PD, Urbino Bene Comune, Alleanza Verdi e Sinistra, Urbino Rinasce contestano la giunta.. La controversia riguarda la proprietà intellettuale del marchio della storica manifestazione urbana.. Il blocco minaccia il lavoro di volontari e associazioni locali per il turismo.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urbino, il brand blocca la Festa del Duca: l’opposizione sfida il Sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Urbino, oggi la discussione in consiglio comunale: “Il sindaco faccia fare la Festa del Duca”Urbino, 18 maggio 2026 – Nel consiglio comunale di questa sera l’opposizione porterà all’ordine del giorno una interrogazione per il “Sostegno e...

Sentieri del Cai con il duca per “Urbino Outdoor“L’inconfondibile profilo del duca Federico da oggi è anche lungo i sentieri del comune di Urbino.

Urbino, oggi la discussione in consiglio comunale: Il sindaco faccia fare la Festa del DucaL’opposizione fa un’interrogazione per il sostegno e l’orientamento favorevole alla prosecuzione della manifestazione. Dietro la decisione di Gambini questione della proprietà del marchio ... ilrestodelcarlino.it

Festa del Duca 2026? Niet del sindaco di Urbino: Il marchio è di proprietà di 2 privati. La consigliera: La facciamo lo stessoURBINO Clamoroso e impensabile. La Festa del Duca quest’anno non si farà!. Il punto esclamativo è del sindaco Maurizio Gambini, il quale, ultimamente, sparando ... corriereadriatico.it