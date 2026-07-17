Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate dopo una lite avvenuta in strada in un comune del Torinese. L'automobilista coinvolto nell'aggressione è scappato subito dopo aver colpito l'anziano. La polizia sta indagando sull'episodio.

Tragedia in strada a Collegno, comune del Torinese. Un uomo di 80 anni è morto accoltellato dopo una lite in strada. L'uomo che è sceso dall'auto per colpire l'anziano è poi fuggito. Secondo quanto riportato da Repubblica Antonio Greco, il nome della vittima, era sul luogo in cui è poi avvenuto l'omicidio attorno alle 23 del 16 luglio, nelle vicinanze dell'area in cui è in svolgimento un festival musicale e nei pressi della sua abitazione. Secondo la prima ricostruzione stava parlando con un'altra persona in strada quando è sopraggiunta una Citroen guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire la sua marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uomo ucciso a coltellate dopo lite stradale, automobilista fugge

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Uomo ucciso a coltellate in strada in zona Aurelio, fermati due stranieri

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