Italiano ucciso a coltellate a Ibiza 30enne aggredito a morte dopo una lite | caccia all' uomo killer in fuga

Un uomo italiano di 30 anni è stato ucciso a Ibiza, colpito con un'arma da taglio dopo una lite. L'aggressione è avvenuta in un'area pubblica dell'isola, e subito dopo l'evento l'autore dell'omicidio si è dato alla fuga. La polizia locale sta indagando sull'accaduto e cerca di rintracciare il sospetto. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono state fatali.

Un 30enne italiano è stato ucciso a Ibiza. La vittima è stata colpita con una coltellata mortale all’altezza del torace. A sferrarla è stato un uomo al culmine di una discussione che avrebbe coinvolto tre persone, almeno stando al racconto di una testimone. L’omicidio è avvenuto a Platja d’en Bossa, al confine tra Ibiza e San Josep. La Guardia Civil è sulle tracce dell’aggressore. Italiano ucciso a Ibiza, è un 30enne di Napoli In base a quanto riportato dal Periodico de Ibiza, la vittima sarebbe un 30enne di Napoli. Il delitto è stato consumato in una zona poco frequentata dai turisti in questo periodo dell’anno, intorno alle ore 16 di mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga Notizie correlate Spagna, 30enne italiano ucciso a Ibiza: aggressore in fugaUn ragazzo italiano di circa 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pavia, rissa dopo serata in un locale: ucciso a coltellate operaio di 25 anni, ferito un suo amico; Ucciso a coltellate a Padova, arrestato l’amico e socio in affari; Lite finisce in omicidio ad Ascoli Piceno: uomo ucciso a coltellate; Ucciso a coltellate a Padova, arrestato dalla polizia l'amico e socio. Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L’aggressore è in fugaPer i media locali si fa strada l'ipotesi del regolamento di conti. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 16.30 ... ilfattoquotidiano.it Ragazzo italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L'assassino è in fugaLa vittima sarebbe originaria di Napoli e avrebbe 30 anni. Secondo i quotidiani locali, si tratterebbe di un regolamento di conti ... europa.today.it Un cittadino italiano di 30 anni è stato ucciso a coltellate a Ibiza. La vittima, secondo i quotidiani locali spagnoli, sarebbe originaria di Napoli. L'agguato è avvenuto intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Nella ricostruzione d - facebook.com facebook