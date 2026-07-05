Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Sampolo a Palermo. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite tra condomini. Poco dopo, un altro uomo si è barricato in casa, forse coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si è svolta nel quartiere residenziale della città.

Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite. Un uomo si sarebbe barricato in casa, forse una delle persone legate alla lite condominiale. I vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Uomo ucciso a coltellate a Palermo L’uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Sampolo a Palermo, all’angolo con piazza Don Bosco. I vigili del fuoco, che sarebbero arrivati sul posto perché avvertiti della presenza di una fuga di gas al secondo piano, durante il loro intervento avrebbero scoperto l’omicidio. I vigili del Fuoco in via Sampolo a Palermo sotto al palazzo in cui è avvenuta l’aggressione A quanto pare, l’aggressione sarebbe iniziata dopo una discussione nata per futili motivi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ucciso a coltellate a Palermo, un altro uomo si è barricato in casa: l'ipotesi è aggressione dopo una lite

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Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a #Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di #gas. Ci sa x.com

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