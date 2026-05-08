Piombino rapina a mano armata alle Poste | uomo fermato poco dopo la fuga

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, alle Poste di via Volta a Piombino si è verificata una rapina a mano armata. Un uomo ha fatto irruzione nel negozio e ha minacciato i presenti prima di fuggire con il denaro. Poco dopo, le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo. La scena ha causato paura tra i clienti e il personale presente all’interno dell’ufficio postale.

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Paura e tensione alle Poste di via Volta a Piombino dove è stata messa a segno una rapina a mano armata nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è entrato negli uffici e avrebbe minacciato i dipendenti con una pistola, presumibilmente a salve.🔗 Leggi su Livornotoday.it 30 NOVEMBRE 2025 SAN FERDINANDO DI PUGLIA ASSALTANO BANCOMAT POSTE CON ESCAVATORE Notizie correlate Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: “Eroe”Momenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti... Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreColpo in via degli Artieri poco prima di mezzogiorno, il titolare mette in fuga il rapinatore: arrestato poche ore dopo al Pilastro Momenti di paura... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Piombino, rapina a mano armata alle Poste: uomo fermato poco dopo la fuga; Forte dei Marmi, rapina a mano armata: terrore in villa – Secondo caso in pochi giorni; Trascinata sull’asfalto e scippata prima di entrare al lavoro: aggressione choc a Livorno; Empoli, rubati due anelli d’oro a un defunto in ospedale: Gesto indegno, restituiteli. Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: EroeMomenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e ... thesocialpost.it Piombino-Elba, salta l'ennesima corsa: “Continuità territoriale inesistente” https://www.elbareport.it/cronaca/item/79350-piombino-elba,-salta-l-ennesima-corsa-%E2%80%9Ccontinuit%C3%A0-territoriale-inesistente%E2%80%9D - facebook.com facebook