Piombino rapina a mano armata alle Poste | uomo fermato poco dopo la fuga

Da livornotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, alle Poste di via Volta a Piombino si è verificata una rapina a mano armata. Un uomo ha fatto irruzione nel negozio e ha minacciato i presenti prima di fuggire con il denaro. Poco dopo, le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo. La scena ha causato paura tra i clienti e il personale presente all’interno dell’ufficio postale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura e tensione alle Poste di via Volta a Piombino dove è stata messa a segno una rapina a mano armata nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è entrato negli uffici e avrebbe minacciato i dipendenti con una pistola, presumibilmente a salve.🔗 Leggi su Livornotoday.it

30 NOVEMBRE 2025 SAN FERDINANDO DI PUGLIA ASSALTANO BANCOMAT POSTE CON ESCAVATORE

Video 30 NOVEMBRE 2025 SAN FERDINANDO DI PUGLIA ASSALTANO BANCOMAT POSTE CON ESCAVATORE

Notizie correlate

Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: “Eroe”Momenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti...

Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreColpo in via degli Artieri poco prima di mezzogiorno, il titolare mette in fuga il rapinatore: arrestato poche ore dopo al Pilastro Momenti di paura...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Piombino, rapina a mano armata alle Poste: uomo fermato poco dopo la fuga; Forte dei Marmi, rapina a mano armata: terrore in villa – Secondo caso in pochi giorni; Trascinata sull’asfalto e scippata prima di entrare al lavoro: aggressione choc a Livorno; Empoli, rubati due anelli d’oro a un defunto in ospedale: Gesto indegno, restituiteli.

piombino rapina a manoItalia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: EroeMomenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e ... thesocialpost.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.