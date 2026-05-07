Italia rapina a mano armata alle poste Poi interviene un ragazzino | Eroe

Nel pomeriggio di oggi a Piombino, un giovane armato ha fatto irruzione in un ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e clienti per ottenere il denaro presente nelle casse. Durante l’evento, un ragazzino ha tentato di intervenire, attirando l’attenzione come “eroe” sui social. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

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Momenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e clienti per farsi consegnare il denaro custodito nelle casse. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30, quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento che ha fatto convergere sul posto le forze dell’ordine già presenti nella zona centrale della città. I primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia locale, impegnati poco distante in un posto di controllo. Temendo che il rapinatore fosse ancora all’interno dell’edificio, gli operatori sono entrati nell’ufficio postale indossando i giubbotti antiproiettile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: “Eroe” Rapina a mano armata a Ponte San Giovanni: uomo in fuga con migliaia di euro Notizie correlate Rapina a mano armata. “Dammi tutti i soldi”. Poi parte il colpo di pistolaMontale (Pistoia), 26 marzo 2026 – Un colpo di pistola e la rapina messa a segno. Leggi anche: Rapina a mano a mano armata al distributore di benzina, in manette 27enne Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rapina a mano armata nella gioielleria a Policoro: restano in carcere i quattro brindisini; Protocollo d’intesa tra prefettura e Federazione italiana tabaccai per rafforzare la sicurezza; Rapina a mano armata al Self di Arma di Taggia, trafugati 15mila euro di incasso; Roma, sgominata una banda di rapinatori di gioiellerie e uffici postali. Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: EroeMomenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e ... thesocialpost.it Milano, rapina a mano armata ma orologio è una replica: 2 arresti(LaPresse) La Polizia di Stato di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in ... stream24.ilsole24ore.com Sinner-Ofner, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook #Meloni a #Tusk: Italia e #Polonia unite da radici profonde x.com