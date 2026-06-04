Uno Bianca giovedì l’interrogatorio di Roberto e Fabio Savi

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì i fratelli Savi saranno interrogati dai pubblici ministeri Lucia Russo e Andrea De Feis, insieme al procuratore capo, nel carcere di Bollate. Sono coinvolti in una nuova inchiesta relativa al caso Uno Bianca.

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Bologna, 4 giugno 2026 –  Uno Bianca, si muove la nuova inchiesta: i pm Lucia Russo e Andrea De Feis, assieme al procuratore capo Paolo Guido, interrogheranno i due fratelli Savi, detenuti nel carcere di Bollate a Milano. Sentiranno quindi l’ex poliziotto Roberto, leader della banda e fratello maggiore tra i tre, e Fabio ‘il Lungo’. Le interviste televisive. I due, in recenti interviste televisive, hanno fornito versioni del tutto opposte sulle vicende della Uno Bianca: prima Roberto ha dichiarato che dietro i crimini commessi c’erano i Servizi e che alcune azioni – tra cui degli omicidi – sono avvenuti ‘su commissione’ (come l’assassinio di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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