uno bianca fabio savi a quarto grado

Il fratello di Roberto, noto come il 'Lungo' della banda Uno Bianca, ha dichiarato che non ci sono prove di una copertura da parte dei servizi segreti riguardo agli omicidi commessi dalla banda. La sua affermazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva. Non sono stati forniti dettagli su eventuali elementi che smentiscano questa versione. La posizione del fratello si inserisce nel dibattito pubblico sulle responsabilità e sui possibili collegamenti esterni alle attività criminali della banda.

Il fratello di Roberto, il 'Lungo' della banda, smentisce la tesi di una copertura dei servizi segreti dietro agli omicidi alla violenza della Uno Bianca. Video da Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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