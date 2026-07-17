Unisannio Errico FI | Risorsa strategica per il futuro dei nostri giovani

Da anteprima24.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Università degli Studi del Sannio si è classificata al quinto posto tra i piccoli atenei statali nella classifica Censis. La notizia è stata commentata da un rappresentante di Forza Italia, che ha definito l’ateneo una risorsa strategica per il futuro dei giovani. La posizione raggiunta conferma la crescita stabile e la qualità del percorso accademico offerto dall’ateneo, che rappresenta un punto di riferimento nel territorio sannita.

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Tempo di lettura: 2 minuti “La conferma dell’ Università degli Studi del Sannio al quinto posto tra i piccoli atenei statali nella prestigiosa classifica Censis è una notizia che riempie d’orgoglio l’intero territorio sannita e certifica la qualità di un percorso accademico in costante e solida crescita”. Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, commentando con viva soddisfazione i risultati emersi dall’annuale indagine dell’istituto di ricerca. “I dati di quest’anno – evidenzia l’esponente azzurro – sono particolarmente significativi perché non si limitano a replicare l’eccellente posizionamento dello scorso anno, ma registrano balzi in avanti proprio nei settori più strategici per il futuro delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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