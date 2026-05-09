Durante una riunione della Commissione Agricoltura, il consigliere regionale ha sottolineato la necessità di aumentare la trasparenza riguardo all’origine dei prodotti agroalimentari. Ha evidenziato che questa misura può aiutare a proteggere le filiere locali e il territorio del Sannio. La discussione si è concentrata sulle modalità di implementazione di controlli più efficaci e sulla comunicazione ai consumatori.

Il consigliere regionale Fernando Errico, componente della VIII Commissione Consiliare Permanente Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Comunitarie del Consiglio regionale della Campania, ha partecipato ai lavori della Commissione dedicati alle iniziative per la tutela della trasparenza e alla promozione della modifica dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 9522013 in materia di origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. “Parliamo di un’iniziativa strategica per il futuro del comparto agroalimentare campano e italiano – dichiara Errico – Oggi il sistema europeo consente che prodotti ottenuti con materie prime provenienti dall’estero possano essere considerati di origine italiana dopo una trasformazione effettuata nel nostro Paese.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Agroalimentare, Errico (FI): “Più trasparenza sull’origine dei prodotti per tutelare le filiere locali e il Sannio”

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