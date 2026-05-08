Stasera a San Carlo di Cesena si terrà un evento dedicato a riconoscere il contributo di Eligio Cacciaguerra, figura di spicco del luogo. La cerimonia vuole rendere omaggio alla sua attenzione verso le nuove generazioni e il suo impegno nel promuovere iniziative per il loro sviluppo. La giornata si svolge presso una sede locale e coinvolge rappresentanti della comunità e istituzioni.

San Carlo di Cesena stasera rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri, Eligio Cacciaguerra. Per iniziativa dell’associazione Benigno Zaccagnini dalle 20.45, preceduto dalla Messa, nel teatro parrocchiale ci sarà un convegno dal titolo ‘Eligio Cacciaguerra, da leader locale a leader nazionale’. Dopo il saluto del parroco don Giovanni Savini, la figura di Cacciaguerra sarà indagata dagli storici Claudio Riva e Giovanni Tassani. All’organizzazione ha collaborato Giorgio Giorgini, cittadino di San Carlo, vicedirettore fino al 1998 della Cassa Rurale e Artigiana di Cesena, oggi Bcc Romagnolo. Chi era Eligio Cacciaguerra? "Una gran bella persona - risponde sorridendo Giorgini -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Cacciaguerra: "Ha avuto sempre a cuore il futuro dei nostri giovani"

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