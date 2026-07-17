L'Università di Pisa ha annunciato la morte del professor Giovanni Moruzzi, fisico di 81 anni. La notizia è stata comunicata dall’ateneo, senza ulteriori dettagli sulla causa o sui momenti precedenti alla scomparsa. Moruzzi era noto per il suo lavoro nel campo della fisica e aveva avuto un ruolo di rilievo nell’ambito accademico. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale.

Pisa, 17 luglio 2026 - L' Università di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Moruzzi, venuto a mancare all'età di 81 anni. Nato a Noceto (Parma) nel 1945, si era formato all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, dove si era laureato e perfezionato in Fisica. Ha svolto l'intera carriera accademica presso l'Ateneo pisano, divenendo professore associato nel 1983 e insegnando per molti anni Fisica 2 (elettromagnetismo classico) ed Algoritmi di Spettroscopia nel corso di laurea in Fisica. La carriera. La sua attività scientifica ha spaziato dalla spettroscopia atomica e molecolare allo sviluppo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unipi in lutto per la morte del fisico Giovanni Moruzzi

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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