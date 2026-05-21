paese in lutto per la morte del frontaliere

Il paese piange la scomparsa di un uomo di 38 anni, residente a Venegono Inferiore, deceduto martedì pomeriggio in un incidente avvenuto nella galleria della Madonna di San Bernardino, lungo la statale 344 della Valganna, tra Induno Olona e Arcisate. L’uomo, che lavorava come frontaliere, lascia una compagna e un bambino piccolo. L’incidente si è verificato all’interno della galleria, coinvolgendo il veicolo su cui viaggiava. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto.

Lascia la compagna e un figlio piccolo Fabio Posa, 38 anni, residente a Venegono Inferiore, morto nell’incidente avvenuto martedì pomeriggio nella galleria della Madonna di San Bernardino, lungo la statale 344 della Valganna, tra Induno Olona e Arcisate. L’uomo, frontaliere in Svizzera, stava rientrando dal lavoro in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto, avvenuto all’interno del tunnel poco prima delle 17, è stato fatale. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto Venegono Inferiore, dove Fabio era conosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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