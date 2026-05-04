Michele Serra e il dolore fisico per la morte del suo cane Osso sbranato dai lupi seppellito in giardino

Lo scrittore e giornalista Michele Serra ha condiviso in una newsletter il racconto della morte del suo cane Osso, sbranato dai lupi e sepolto in giardino. Serra ha descritto il dolore fisico provato e il dolore emotivo legato alla perdita dell’animale, senza entrare in dettagli ulteriori. La comunicazione si concentra sulla vicenda personale e sulla sofferenza derivata dall’evento.

Osso, il cane del giornalista Michele Serra, è stato ucciso dai lupi. La notizia è stata data dallo stesso scrittore attraverso la sua newsletter sul Post. Serra, che da qualche anno vive in Val Tidone, nell’Appennino vicino Piacenza, ha raccontato che il cane da caccia è stato sbranato dai lupi tra l’1 e il 2 maggio. Michele Serra racconta cos’è successo al cane Osso Osso, il cane di Michele Serra, ucciso dai lupi “Cosa fare con i lupi?” Quanti lupi ci sono in Italia Michele Serra racconta cos’è successo al cane Osso “Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigliosamente fisica la sua presenza”, ha scritto Michele Serra nel suo commovente articolo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino" Notizie correlate Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: “Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?”Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi. Cane sbranato dai lupi nell’azienda Morelli a Tornano di Mercato Saraceno: l’allarme di ColdirettiCesena, 1 aprile 2026 – Un cane da pascolo ucciso da uno o più lupi vicino alla casa dell'azienda Morelli a Tornano frazione di Mercato Saraceno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I trent’anni di Scarp de’ tenis: miracolo sulla strada, da Jannacci a Francesco; Piazzapulita; Scarp de’ tenis fa 300, e la strada continua; Scarp de’ tenis fa 300. Serra, Direttore per una volta: Prima casa e pane. Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi ... fanpage.it Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val TidoneIl giornalista e scrittore racconta il dolore fisico per la morte dell’animale, a cui aveva anche dedicato un libro per ragazzi, avvenuta sull'appennino ... bologna.repubblica.it la Repubblica. . “Chi ha un cane lo sa” ricorda con strazio Michele Serra. “Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigl - facebook.com facebook “Chi ha un cane lo sa” ricorda con strazio Michele Serra. “Chi ha un cane conosce il profondo rapporto fisico, di gesti, di contatti, di richiami, che lega ogni cane alla sua famiglia: il dolore è fisico, quando scompare un cane, perché era meravigliosamente fisica x.com