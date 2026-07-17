unai simon compie miracoli senza parare

Durante una partita di prova, il portiere spagnolo ha fatto interventi decisivi senza parate. La sua presenza tra i pali ha evitato occasioni pericolose e mantenuto il risultato in equilibrio. La squadra avversaria ha tentato diverse conclusioni, ma senza successo grazie alle sue parate e alla sua reattività. Il match si è concluso senza reti, dimostrando l'efficacia della sua performance.

Se la Spagna facesse oggi la classica amichevole tra la Squadra A e la Squadra B, tipo quelle tradizionali della Juventus a Villar Perosa, non sarebbe del tutto scontato scegliere su quale delle due puntare. Schierandola con lo stesso modulo della formazione titolare, il 4-2-3-1, quella degli attuali sostituti verrebbe fuori così: Raya; Marcos Llorente, Eric Garcia, Pubill, Grimaldo; Pedri, Zubimendi; Yeremi Pino, Merino, Nico Williams; Ferran Torres. La differenza c'è, ok, ma non così evidente. Nella Spagna ci sono diversi giocatori che partono dalla panchina e che, presi singolarmente, potrebbero essere considerati più forti dei loro omologhi dell'undici iniziale ormai consolidato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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