Una storia ancora tutta da scrivere Perché Genova è rimasta memoria

Da ilmanifesto.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Genova, nel 2001, si sono verificati eventi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. La città ha vissuto momenti di grande tensione e caos, che sono stati ricordati negli anni successivi. Per capire appieno cosa è successo, sono necessari ulteriori studi e analisi che inseriscano quei giorni nel loro contesto storico e sociale. La narrazione di quei fatti resta ancora aperta e da approfondire.

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