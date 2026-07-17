Una storia ancora tutta da scrivere Perché Genova è rimasta memoria

A Genova, nel 2001, si sono verificati eventi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. La città ha vissuto momenti di grande tensione e caos, che sono stati ricordati negli anni successivi. Per capire appieno cosa è successo, sono necessari ulteriori studi e analisi che inseriscano quei giorni nel loro contesto storico e sociale. La narrazione di quei fatti resta ancora aperta e da approfondire.

Fuori dalla cornice Per comprendere davvero Genova 2001 serve una nuova stagione di studi che collochi quelle giornate nel contesto delle trasformazioni politiche, economiche e sociali dell'epoca Fuori dalla cornice Per comprendere davvero Genova 2001 serve una nuova stagione di studi che collochi quelle giornate nel contesto delle trasformazioni politiche, economiche e sociali dell'epoca Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Tra le antinomie che più risaltano in queste settimane di celebrazioni e rilascio di prodotti culturali a tema Genova 2001, vi è quella tra la memoria inquieta di quelle giornate e la loro mancata storicizzazione. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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