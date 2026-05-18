A Napoli, Antonio Conte ha lasciato un segno forte nel calcio locale, conquistando uno scudetto e una Supercoppa. Al momento, la squadra si prepara a disputare un’altra finale, mentre il ciclo dell’allenatore sembra arrivato alla sua conclusione. La squadra ha vissuto momenti di grande successo sotto la sua guida, con risultati che resteranno impressi nella memoria dei tifosi. Ora si aspetta di conoscere il risultato finale di questa stagione, mentre si discutono i prossimi passi per il futuro.

? In Sintesi Il ciclo di Antonio Conte al Napoli sembra ormai giunto ai titoli di coda. All’ultima giornata contro l’Udinese basterà un punto per blindare il secondo posto, chiudendo un biennio che lascia in dote il quarto Scudetto della storia azzurra (202425), una Supercoppa Italiana e la qualificazione in Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis prepara una rivoluzione per l’anno del Centenario: la strategia societaria prevede un taglio del monte ingaggi di circa 50 milioni di euro e la ricerca di un nuovo allenatore (nella short list figurano Sarri, Italiano, Grosso e Allegri ). Le certezze tecniche da cui ripartire si chiamano Scott McTominay e Rasmus Hojlund, il cui cartellino è diventato interamente del Napoli grazie al traguardo europeo appena raggiunto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte a Napoli ha fatto la storia: scudetto, Supercoppa e finale ancora da scrivere

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ANTONIO CONTE RISCRIVE LA STORIA DEL NAPOLI: SUPERCOPPA DOMINATA, TROFEI, RIVINCITA E FAME SCUDETTO

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