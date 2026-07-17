Una ricerca dell’Università Lumsa evidenzia che le emoji sono ormai strumenti chiave nella comunicazione tra i giovani, più che un semplice ornamento. In passato, si usavano principalmente per arricchire i messaggi con simboli grafici, mentre ora assumono un ruolo centrale nel trasmettere emozioni e significati. La ricerca sottolinea che la scelta accurata delle emoji è più importante dell’utilizzo di molte faccine, poiché permette di comunicare in modo più preciso e comprensibile.

S e all’inizio erano solo simboli grafici divertenti da aggiungere ai messaggi, oggi le emoji sono diventate fondamentali per capire il senso del messaggio: con le faccine, infatti, oggi, si parla. Un teschio può indicare una risata da “morire” e un cuore grigio può dire molto più di un semplice “ti voglio bene”. Chi non frequenta, però, le conversazioni dei più giovani rischia facilmente di male interpretarle. Per capire come vengono usate davvero, un gruppo di studenti dell’Università Lumsa ha realizzato una ricerca in occasione della Giornata mondiale delle emoji, che si celebra ogni anno il 17 luglio. Un lavoro che comprende un dizionario dedicato alle cento emoji più utilizzate, un questionario rivolto a quasi settecento giovani tra i 18 e i 25 anni e risultati del tutto inaspettati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una ricerca dell’Università Lumsa sfata lo stereotipo che i ragazzi riempiano le chat di faccine: oggi conta molto di più scegliere quella giusta che usarne tante

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