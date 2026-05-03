Con l’arrivo della primavera, molte persone modificano la loro routine di cura della pelle, scegliendo prodotti più leggeri e idratanti. La pelle richiede formulazioni più delicate e tecnologie innovative per affrontare il cambio di stagione. La scelta della crema viso diventa essenziale per proteggere e preparare la pelle all’esposizione al sole e alle temperature più miti. Gli ingredienti più innovativi del 2026 offrono soluzioni efficaci per questa transizione.

C on l’arrivo della bella stagione, è importante adattare una nuova skincare routine. Infatti, pe r preparare la pelle al primo sole e alle giornate all’aria aperta, è fondamentale concentrarsi sull’idratazione e sulla leggerezza. L a crema idratante viso diventa così leggera, fresca e arricchita da protezione solare, per supportare la pelle, rendendola radiosa e sana. Quanta crema solare serve davvero? X Crema viso: come cambiarla in primavera. Con l’arrivo della primavera, anche la skincare routine si rinnova, adattandosi alla maggiore luminosità delle giornate e all’innalzamento delle temperature. Tra i primi gesti a trasformarsi c’è l’idratazione: le texture ricche e avvolgenti dell’inverno lasciano spazio a formule più leggere e fresche, capaci di garantire comfort e idratazione senza appesantire.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambio di stagione, cambio crema viso. In primavera la pelle ha bisogno di texture più leggere e formule intelligenti. Ecco come scegliere quella giusta (e gli ingredienti più innovativi del 2026)

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