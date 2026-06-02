Quale università scegliere nel 2026? Le lauree che offrono più opportunità di lavoro

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni anno, studenti e famiglie si interrogano su quale università scegliere per il futuro. Le lauree con maggiori possibilità di trovare un impiego sono quelle in ingegneria, informatica, medicina e scienze matematiche. Le statistiche indicano che i tassi di occupazione sono più alti tra i laureati di questi corsi rispetto ad altri. Le università pubbliche e private offrono programmi in queste aree, con differenze sui tempi di inserimento lavorativo e sulle specializzazioni richieste.

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Ogni anno migliaia di studenti e famiglie si trovano davanti alla stessa domanda: quale università scegliere per avere maggiori possibilità di trovare lavoro? Una risposta valida per tutti non esiste, ma le più recenti rilevazioni di AlmaLaurea e le previsioni del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere consentono di individuare con buona precisione i percorsi che oggi offrono le prospettive occupazionali più interessanti. La prima considerazione riguarda il contesto generale. Secondo le previsioni Excelsior, per il periodo 2024 - 2028 il sistema economico italiano avrà bisogno di quasi 4 milioni di nuovi lavoratori. Di questi, circa il 35% dovrà possedere una formazione universitaria, o comunque un titolo d’istruzione terziaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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