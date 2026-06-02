Quale università scegliere nel 2026? Le lauree che offrono più opportunità di lavoro

Notizia in breve

Ogni anno, studenti e famiglie si interrogano su quale università scegliere per il futuro. Le lauree con maggiori possibilità di trovare un impiego sono quelle in ingegneria, informatica, medicina e scienze matematiche. Le statistiche indicano che i tassi di occupazione sono più alti tra i laureati di questi corsi rispetto ad altri. Le università pubbliche e private offrono programmi in queste aree, con differenze sui tempi di inserimento lavorativo e sulle specializzazioni richieste.