Abbandono rifiuti | 10 denunciati in un mese a Casciana Terme Lari

Nel periodo tra il 20 febbraio e il 20 aprile, la polizia locale di Casciana Terme Lari ha identificato e denunciato dieci persone per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Le verifiche hanno portato a diverse violazioni di tipo penale e amministrativo, con un'attenzione particolare alle attività di contrasto a questo fenomeno. Le denunce sono state presentate nel corso di marzo e riguardano singoli episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui