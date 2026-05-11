Abbandono rifiuti | 10 denunciati in un mese a Casciana Terme Lari
Nel periodo tra il 20 febbraio e il 20 aprile, la polizia locale di Casciana Terme Lari ha identificato e denunciato dieci persone per aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Le verifiche hanno portato a diverse violazioni di tipo penale e amministrativo, con un'attenzione particolare alle attività di contrasto a questo fenomeno. Le denunce sono state presentate nel corso di marzo e riguardano singoli episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.
Continuano le azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti del comune di Casciana Terme Lari. Nel periodo compreso dal 20 febbraio al 20 aprile, la polizia locale ha accertato varie violazioni di carattere penale e amministrativo: in particolare, a marzo sono state denunciate all'autorità.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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