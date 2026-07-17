Una finale scritta nel destino la storia dietro la foto del bagnetto | Leo non sapeva come tenerlo…

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spagna-Argentina è una finale scritta nel destino, e come si fa a non pensarlo guardando questa foto di 18 anni fa: un giovane Lionel Messi fa il bagnetto a un neonato della periferia di Barcellona di nome Lamine Yamal., Non è intelligenza artificiale, tutto vero: all'epoca l'Unicef, di cui il Barcellona era partner, promosse un calendario benefico e tra le famiglie sorteggiate ci fu quella del piccolo Lamine. Le foto sono di Joan Monfort, che ha lavorato per anni al quotidiano di Barcellona Sport, e quel servizio non fu affatto semplice: “Messi è un ragazzo piuttosto introverso, timido. Uscì dallo spogliatoio e si trovò davanti una vaschetta di plastica piena d’acqua con un neonato dentro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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